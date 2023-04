Un conservateur américain lance une bière anti-woke et sa pub a l’air d’une parodie

Un stratège républicain de l’État de Géorgie est tellement fâché contre la Bud Light qu’il a décidé de mettre sur le marché une bière qui renoue avec les «valeurs traditionnelles américaines».

Petite mise en contexte: depuis environ une semaine, la brasserie Anheuser-Busch est la cible de la droite américaine pour avoir osé tisser un partenariat avec l’influenceuse transgenre Dylan Mulvaney.



On a notamment demandé à celle qui est suivie par 1,8 million d’abonnés sur Instagram et 10,8 millions d’abonnés sur TikTok de faire la promotion d’un concours pour la marque Bud Light et des canettes à son effigie ont été produites pour célébrer le premier anniversaire de sa transition.



Pour les conservateurs étasuniens, c’en était trop. La marque Bud Light étant une de leurs bières emblématiques, un mouvement de boycott a été organisé.

Le Journal de Montréal rapportait mercredi que le géant brassicole avait perdu environ 5 milliards $ US en capitalisation boursière depuis le 1er avril.

Or, si les républicains boycottent une de leurs bières fétiches, il faut bien qu’ils la remplacent par autre chose.



C’est là qu’entre en scène un certain Seth Weathers, qui semble être le stéréotype même de l’Américain beau, blanc, riche, et prônant des «valeurs traditionnelles».



Sur Twitter, il dit «être en mission pour aider les conservateurs à désapprendre les mensonges du gouvernement sur la nourriture, à perdre du poids et à se mettre en forme!»



En bon entrepreneur, il a saisi l’opportunité créée par la mise au ban de la Bud Light pour créer la «Ultra Right Beer».



Voici la publicité pour sa bière, qu’il qualifie d’«anti-woke». (On vous avertit: on pensait que c’était une parodie).



«Les Américains buvaient de la bière produite par une compagnie qui ne savait même pas quelle salle de bain utiliser», lance-t-il d’entrée de jeu, en référence à la question controversée, aux États-Unis, de l’utilisation des toilettes de leur choix pour les personnes qui ne s'identifient pas au sexe inscrit sur leur certificat de naissance.



Il poursuit en disant: «En tant que conservateurs, on se fait constamment frapper dans le visage, de la gauche et de la droite, par le virus mental woke. Et le dernier endroit où on veut ça, c’est dans notre bière.»

Il implore ensuite ces concitoyens à «arrêter de donner [leur] argent à des corporations woke qui haïssent [leurs] valeurs», tout en donnant un bon coup de batte de baseball dans une canette de Bud Light.

Il termine en disant: «And to the rest of you woke corporations, stay the f**k away from our children!», ce qu’on pourrait traduire par «Et message aux autres corporations woke: cri*sez patience à nos enfants!»



Bien sûr, à ce stade-ci, il est possible que vous soyez persuadés qu’il s’agit d’une parodie. Le temps nous dira si c’est le cas, mais si on se fie aux réseaux sociaux de Seth Weathers, il ne décroche pas de son «personnage».

Conservatives are fighting back with an alternative to Bud Light.



Ultra Right Beer founder @sethweathers joins @EmeraldRobinson to launch his new beer!!



🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Tnjv0GgHtN — The Absolute Truth with @EmeraldRobinson (@AbsoluteWithE) April 12, 2023

Great segment from @Timcast about Conservative Dad’s Ultra Right Beer!



Order online in 42 states at https://t.co/Ke6wqGsLHi pic.twitter.com/qtEpTzZ5ED — SETH WEATHERS (@sethweathers) April 12, 2023

Until every woke corporation who is trying to groom children is out of business https://t.co/jHEdow5V97 — SETH WEATHERS (@sethweathers) April 12, 2023



Bref, si vous souhaitez vraiment vous procurer de la bière qui va empêcher «les grosses corporations d’endoctriner nos enfants avec leurs vidanges woke», sachez qu’il vous en coûtera 19,99 dollars (étasuniens, il va sans dire) pour un paquet de 6 canettes.

Devinez quelle bière on va continuer de boire...

