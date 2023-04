McDo lance une collection de vêtements vintages

Si vous aussi vous êtes nostalgiques des fêtes d’enfants chez McDo, du gros module dans la salle de jeux et de Ronald McDonald et ses amis, cette collection de vêtements vous fera revivre vos beaux jours assurément.

• À lire aussi: Une TikTokeuse prouve que les formats de frites chez McDonald’s sont tous différents

• À lire aussi: On a essayé le Poulet Big Mac pour vous et on n’est pas convaincu

La célèbre compagnie aux arches dorées vient tout juste de lancer une nouvelle ligne de vêtements qui risque de vous replonger dans votre enfance.

En collaboration avec Peace Collective, McDonald fait revivre les amis de Ronald McDonald dans une collection de vêtements, dans le cadre du grand McDon.

Les fonds amassés iront à L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald, qui aide à fournir un logement à des familles dont les enfants sont hospitalisés.

Vous pourrez vous procurer des vêtements à l’effigie de Ronald McDonald, du Hamburglar, de Grimace ou de Birdie, dès le 14 avril.

La nouvelle collection vintage de McDonald risque de faire fureur cet été!

