Une pétition contre Éric Duhaime a été lancée

Il fallait s’y attendre: quelqu’un a réagi à la pétition lancée par Éric Duhaime en lançant une pétition contre Éric Duhaime.

Si vous habitiez sous une roche lors de la dernière semaine, vous ne savez peut-être pas que, pour une raison qu’on s’explique mal, les drag queens sont soudainement devenues persona non grata.

Des gens se sont en effet aperçus, après toutes ces années, qu’il arrivait parfois que des hommes déguisés en femmes extravagantes lisent des contes à des enfants dans des bibliothèques publiques, et ils n’ont pas aimé ça.



C’est notamment le cas d’Éric Duhaime qui, réalisant que les vaccins contre la COVID-19 n’ont pas fait pousser de 3e bras dans le front à qui que ce soit et que les mesures sanitaires ont été largement assouplies depuis que la pandémie s’est estompée, est à la recherche d’un nouveau cheval de bataille.



Il a donc choisi de jeter son dévolu sur les drag queens qui lisent des histoires aux enfants, en brandissant le slogan «Protégeons nos enfants» comme si nos enfants n’étaient pas plus en danger vis-à-vis des risques de noyade dans une piscine, des accidents de VTT, de pièges multiples de l’internet et des abus de la part d’adultes en qui ils ont confiance (des entraîneurs sportifs ou des professeurs, par exemple).

C’est ainsi qu’il a lancé sa pétition pour «que nos autorités publiques cessent toute forme de financement public des activités qui exposeraient les enfants du Québec aux drag queens.»



Sauf que!



Dans la belle société dans laquelle nous vivons, il y a aussi des gens qui n’ont absolument pas de problème avec le fait que leurs enfants puissent se faire lire une belle histoire par une drag queen, qui au contraire trouvent que c’est une très belle opportunité de faire découvrir à leurs rejetons les vertus de l’ouverture d’esprit et du droit à la différence, et qui sont bien tannés de voir que les drag queens servent de punching bag à des personnes qui dissimulent mal leur homophobie.



Les gens du sous-Reddit r/Quebec semblent appartenir à cette deuxième sous-catégorie, et c’est pourquoi ils ont lancé la pétition «Protéger nos enfants d'Éric Duhaime».

Avec comme seul justificatif de vouloir répondre à «l’absurdité» de la pétition lancée par le chef du Parti conservateur du Québec, ils espèrent récolter le maximum de signatures.

Pour l'instant, un peu plus de 1000 personnes ont signé leur pétition.



Dans le même registre, une autre pétition nommée «Pour l’heure du conte drag» tente elle aussi de contrebalancer le mouvement lancée par celui qui déclarait dans son livre La fin de l’homosexualité et le dernier gay qu’il n’y a pas d’homophobie au Québec.



«Signez la pétition pour s’assurer d’un contrepoids démocratique et aussi démontrer à nos élus et aux divers intervenant impliqués avec nos jeunes, que nous sommes d’accord que l’heure du conte dans les bibliothèques soit animée par une drag queen, un drag king, ou n’importe qui aura à coeur la culture et le bien de nos enfants. Il faut s’opposer activement à l’agenda des désinformés et démontrer que la raison... a raison!», écrit l’instigateur de la pétition Éric Michaud.



Plus de 1500 personnes ont déjà signé celle-ci.

On n’est pas du genre à vous dire quoi faire, mais les drags queens ont besoin de votre soutien!

