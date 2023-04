Charlotte Cardin pose seins nus sur Instagram

La chanteuse ne cesse de surprendre ses abonnés Instagram par des photos inusitées. Cette fois-ci, Charlotte Cardin prend la pose simplement vêtue d’un jogging, dévoilant sa poitrine au passage.

Ce n’est pas la première fois que Charlotte Cardin publie sur ses réseaux sociaux une série de photos avec une petite surprise à la fin!

C’est dans un carrousel Instagram plutôt drôle que la musicienne en profite pour insérer une magnifique photo d’elle au naturel, seins nus. La plupart des clichés se veulent humoristiques, en cohérence avec sa légende qui demande: «quelle Charlotte es-tu ce soir?»

Ce mème envers elle-même démontre une belle forme d’autodérision que possède l’artiste. La jeune femme amène ses abonnés à rester jusqu’à la toute fin, pour ne rien manquer et pouvoir commenter selon un choix éclairé.

La neuvième photo de la série fait son effet: la belle y pose les seins nus! Simple et d’allure namasté, Charlotte opte pour le confort à la maison. Celle-ci choisit un seul morceau pour s’habiller: son jogging gris. Les fans n’hésitent pas à commenter: #9, comme choix de photo, car c’est un mood qui reflète la réalité de plusieurs.

L’heure est aux publications décomplexées sur le web! Charlotte Cardin est un exemple parmi toutes celles, comme Juliette Gosselin, Kendall Jenner et Lili Reinhart, qui souhaitent normaliser les seins dans la sphère publique, souvent (trop) vite sexualisés.

La grande brunette a publié des clichés croqués sur le vif et libérés à maintes reprises par le passé. L’inspiration lui est aussi venue lors de ses voyages en Afrique et en Grèce. On peut dire qu’il s’agit de son look signature!

Charlotte, qui a sorti tout récemment la chanson Confetti, se dit de nature introvertie. Cependant, on peut lui accorder qu’elle a de l’aplomb et le sens de la surprise!

