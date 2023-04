Une bagarre éclate dans les estrades à une partie de baseball et la sécurité prend plus de deux minutes avant d’intervenir

Samedi soir, les White Sox de Chicago recevaient les Orioles de Baltimore pour ce qui s’annonçait être une belle veillée de printemps au stade.

Le résultat de la joute s’est avéré intéressant et on va vous le révéler à la fin du texte.

Cependant, ce qui a surtout marqué les esprits et les réseaux sociaux, c’est qu’un conflit a dégénéré en bataille dans les gradins longeant la ligne du premier but, et que les autorités présentes au Guaranteed Rate Field de Chicago ont laissé les choses aller pendant deux bonnes minutes.



Dans la vidéo CI-HAUT, on peut voir que les esprits s’échauffent, que des coups sont lancés, que des cheveux sont tirés et qu’au moins une femme est projetée au sol.



Et quand on commence à croire que les choses se calment, ça repart de plus belle!

Ce qui frappe le plus (à part les spectateurs qui se battent), c’est que la sécurité, généralement omniprésente dans les amphithéâtres sportifs, est plutôt très absente dans la rixe.

En fait, un jeune homme vêtu d’un polo rouge semble dépassé les événements en début de vidéo et une de ses collègues fait son apparition dans les dernières secondes, mais elle ne se risque pas à essayer de résoudre le conflit.



On ne sait pas ce qui a causé l’incident et il ne nous a pas été permis de déterminer si les spectateurs impliqués dans la bagarre ont été expulsés.



Si c’est le cas, ils ont raté une mauzusse de bonne partie parce que les Bas Blancs sont revenus de l’arrière en 10e manche pour remporter les honneurs par la marque de 7 à 6.

