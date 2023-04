Aaron Carter : son ex-fiancée remet en doute les résultats de l'autopsie du chanteur

L'ex-fiancée d'Aaron Carter, Melanie Martin, a remis en question les résultats de l'autopsie de la star disparue.

Les causes de la mort du rappeur ont été rendues publiques lundi.

• À lire aussi: La mère d’Aaron Carter ne croit pas que son fils est mort d’une surdose et publie des photos de la scène de son décès pour faire débloquer l’enquête

Le médecin légiste du comté de Los Angeles a jugé la mort de Carter comme accidentelle, affirmant qu'il s'était noyé dans sa baignoire après avoir inhalé du difluoroéthane et pris des pilules d'alprazolam.

La combinaison du gaz, généralement trouvé dans les canettes d'air comprimé, et de la version générique de Xanax aurait rendu le rappeur incapable de bouger dans la baignoire et il aurait glissé sous la surface de l'eau.

Une version qui ne convainc pas Melanie Martin.

• À lire aussi: Mort de son frère Aaron Carter: Nick Carter éclate en sanglots durant un concert des Backstreet Boys

«Les résultats de l'autopsie ne sont pas concluants pour moi. Il prétend que la mort est par noyade, mais ajoute également qu'il portait un t-shirt et un collier dans la baignoire, ce qui n'a aucun sens, pourquoi serait-il dans une baignoire avec des vêtements? Je suis toujours sous le choc et Aaron me manque toujours tous les jours. Je ne comprends pas l'enchaînement des événements et ce rapport ne fait que poser plus de questions», a-t-elle déclaré auprès de TMZ.

Aaron Carter a été retrouvé mort dans sa maison californienne en novembre de l'année dernière.

Son fils issu de sa relation avec Mélanie Martin, Prince, a eu un an quelques semaines plus tard.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s