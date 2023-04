Il y a maintenant plus de gens qui ont signé la pétition POUR l’heure du conte drag que celle qui est CONTRE

Le tendance se dessinait depuis quelques jours, mais c’est maintenant chose faite.



Depuis deux semaines, le Québec est divisé par un débat récemment importé de chez nos voisins du sud.

Est-il souhaitable ou non que des drag queens lisent des histoires à des enfants de moins de 10 ans dans des bibliothèques publiques?



Le Parti conservateur du Québec, mené par Éric Duhaime, s’est rapidement prononcé contre l’idée et a lancé une pétition intitulée «Drag queen: protégeons nos enfants», il y a une semaine.

À ce jour, 37537 personnes ont apposé leur signature au bas du texte écrit par Duhaime demandant «que nos autorités publiques cessent toute forme de financement public des activités qui exposeraient les enfants du Québec aux drag queens.»

Dans l’autre coin du ring, les personnes qui n’ont rien contre le fait que des drag queens puissent lire des histoires à des enfants se sont regroupées en appuyant la pétition «Pour l’heure du conte drag», lancée vendredi dernier par Éric Michaud.

Malgré le fait que cette dernière ait été mise en ligne trois jours plus tard, elle cumule déjà 600 signatures de plus que sa pétition rivale, avec 38165 autographes virtuels au moment d’écrire ces lignes.

Cela ne prouve toutefois qu’une seule chose: c’est que le Québec est vraiment divisé sur la question et qu’on n’a pas fini d’en entendre parler.

