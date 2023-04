Phil Roy annonce qu'il sera papa pour la 2e fois

C’est par l’entremise de ses réseaux sociaux que le 19 avril dernier, l’humoriste Phil Roy partageait une excellente nouvelle.

• À lire aussi: Un bambin se faufile entre les barreaux de la clôture de la Maison-Blanche et déjoue la sécurité

• À lire aussi: Hilary Swank donne naissance à des jumeaux à 48 ans

Virginie Gascon Lauzon, son amoureuse de longue date, est enceinte de leur deuxième enfant!

Eh oui, le fier papa de la petite Billie en a fait l’annonce en partageant la photo de l’échographie de sa jolie conjointe, nous montrant le tout petit être humain en devenir sur le cliché classique en noir et blanc, et c’est mignon comme tout.

L’humoriste qui célébrait son 35e anniversaire pas plus tard que lundi peut dire qu’il est en train de vivre toute une semaine!

En plus d’être en tournée pour son deuxième one man show qui remporte un succès fulgurant, voilà qu’il apprend que sa précieuse petite fille sera une grande sœur d’ici les prochains mois.

Dans la section des commentaires, sous la photo, nombreuses étaient les vedettes à féliciter le couple. On se joint à elles et on lui souhaite beaucoup de bonheur.

Félicitations!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s