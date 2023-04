[SONDAGE DU 4/20] On se demande si, selon vous, ces vedettes ont déjà fumé du pot

C’est aujourd’hui le grand jour international du fumage de pot, le 4/20.

Pour célébrer ce 20 avril, on se demande si les vedettes suivantes ont déjà fumé du pot.

Pour vrai, on a aucune idée si elles ont déjà fumé ou pas, et on se demande si vous vous le demandez aussi.

(Si vous êtes une des vedettes en question, sachez qu’il n’y a pas d’insinuation ou de conspiration; on a simplement pigé votre nom au hasard dans le grand chapeau de la colonie artistique.)



Peuple, dis-nous ce que tu penses.

Sondage Agence QMI Alain Gravel Oui. Il a déjà fumé. Non. Il n'a jamais fumé. AGENCE QMI Liza Frulla Oui. Elle a déjà fumé. Non. Elle n'a jamais fumé. AGENCE QMI Sébastien Diaz Oui. Il a déjà fumé. Non. Il n'a jamais fumé. AGENCE QMI Luc De Larochellière Oui. Il a déjà fumé. Non. Il n'a jamais fumé. AGENCE QMI Lorraine Pintal Oui. Elle a déjà fumé. Non. Elle n'a jamais fumé. AGENCE QMI Anne-Élisabeth Bossé Oui. Elle a déjà fumé. Non. Elle n'a jamais fumé. AGENCE QMI Didier Lucien Oui. Il a déjà fumé. Non. Il n'a jamais fumé. AGENCE QMI Josée Di Stasio Oui. Elle a déjà fumé. Non. Elle n'a jamais fumé. AGENCE QMI Sonia Benezra Oui. Elle a déjà fumé. Non. Elle n'a jamais fumé. AGENCE QMI India Desjardins Oui. Elle a déjà fumé. Non. Elle n'a jamais fumé. AGENCE QMI Michel Bergeron Oui. Il a déjà fumé. Non. Il n'a jamais fumé. AGENCE QMI Gregory Charles Oui. Il a déjà fumé. Non. Il n'a jamais fumé. AGENCE QMI Fouki Oui. Il a déjà fumé. Non. Il n'a jamais fumé. AGENCE QMI Charlotte Cardin Oui. Elle a déjà fumé. Non. Elle n'a jamais fumé. AGENCE QMI Patrick Labbé Oui. Il a déjà fumé. Non. Il n'a jamais fumé. Instagram Élisabeth Rioux Élisabeth Rioux Oui. Elle a déjà fumé. Non. Elle n'a jamais fumé. AGENCE QMI Joanie Rochette Oui. Elle a déjà fumé. Non. Elle n'a jamais fumé. AGENCE QMI Claude Legault Oui. Il a déjà fumé. Non. Il n'a jamais fumé. AGENCE QMI Magalie Lépine-Blondeau Oui. Elle a déjà fumé. Non. Elle n'a jamais fumé. AGENCE QMI Pierre Bruneau Oui. Il a déjà fumé. Non. Il n'a jamais fumé. Partagez votre résultat sur Facebook

