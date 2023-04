Un coureur du marathon de Boston a été surpris en train de faire un numéro 2 sur le terrain de quelqu’un

Le célèbre marathon de Boston s’est tenu un peu plus tôt cette semaine.



On ne va pas vous cacher qu’on n’a aucune idée de qui a gagné.

Ce qui est important pour nous, c’est qu’une caméra de surveillance a montré qu’un marathonien a eu un urgent besoin de déféquer et que pour ce faire, il a décidé de se laisser aller sur la pelouse d’un résident.

Dans les images publiées sur Reddit puis sur Twitter, on peut voir un coureur se mettre à l’abri des regards dans un coin du terrain.



Quelques secondes après qu’il se soit accroupi, un homme arrive par l’allée centrale et les deux interlocuteurs semblent avoir une conversation malaisante.

Boston marathon runner pooped in someone’s yard today 🤣💩 pic.twitter.com/Jtn6fxNQ2f — Babz (@BabzOnTheMic) April 17, 2023



Le joggeur soulagé se relève ensuite, remonte ses shorts et prend la poudre d’escampette à travers la rangée d’arbres, heureux d’avoir fertilisé le gazon de son engrais naturel.

Après avoir publié la vidéo nommée «L'un des coureurs de marathon vient de chier dans ma cour» sur Reddit, le propriétaire de la maison, du terrain et du tas nouvellement pondu s’est insurgé dans les commentaires en signalant qu'il y avait beaucoup de toilettes portables situées tout au long du parcours et qu'il n'y avait «absolument aucune raison pour que quelqu'un s’introduise sur un terrain pour chier sur une pelouse».



On le comprend. Jean-Philippe Wauthier aussi.

