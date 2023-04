Une créatrice de contenu sur Twitch tombe en pleine face et se casse une dent en direct sur le web

Une streameuse sur Twitch est devenue virale dans les derniers jours après qu’elle est tombée en plein visage en direct sur le web.

Il ne faut jamais courir autour de la piscine!

La créatrice de contenu connue sous le nom de Madi était sur le bord de la piscine avec ses amis quand l’événement s’est produit.

Le groupe diffusait sa baignade en direct sur le web quand on a pu apercevoir Madi se déplacer au bord de la piscine pour se préparer à plonger.

Tout juste avant de sauter, la créatrice de contenu de 21 ans a perdu pied et est tombée en plein visage.

Streamer @MadiHunni falls and breaks her teeth on Kick pic.twitter.com/vS0OebwaUG — Gwilliam (@TheGwilliam) April 19, 2023

On ne veut pas se réjouir du malheur des autres, mais il faut avouer que c’est très drôle!

La principale intéressée a rassuré ses abonnés plus tard sur Twitter en mentionnant qu’elle saignait du genou et s’était brisé une dent.

ive got 2 busted teeth and a bloody knee but im fine thankfully 😭 — madi (@MadiHunni) April 19, 2023

Madi dit aussi qu’elle se considère tout de même comme chanceuse: elle aurait pu être encore plus amochée.

On ne court jamais autour de la piscine!

