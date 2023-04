Mike Ward fait une apparition surprise et démolit tout le monde au bien-cuit de Martin Matte

Dimanche soir, ComediHa! a fait le plus beau des cadeaux à Martin Matte.

Réunir tous ses êtres chers dans une même pièce afin qu’ils l'insultent pendant une heure et demie.

Au premier «Grand bien-cuit» diffusé sur les ondes de TVA et animé par Fabien Cloutier, on a pu voir Martin Perizzolo, Ghislain Taschereau, Daniel Grenier, Christine Morency, Stéphane Rousseau, Robert Lepage et Rosalie Vaillancourt. Pas trop mal.

Les thèmes qui sont revenus le plus souvent sont le fait que Martin Matte ne se prend pas pour de la marde, le fait qu'il est cheap et le fait que c’est étrange que Robert Lepage ait accepté de participer.

On a même eu droit à une joke de pantalons de cuir! Original.

Par contre, un des points forts de la soirée a certainement été l’apparition de Mike Ward, qui n’avait pas été annoncé.

Ayant fait l’École de l’humour avec lui, Ward en avait beaucoup à dire sur le fêté de la soirée ainsi que sur tous les autres panélistes.

Dimanche prochain, ça sera au tour de Normand Brathwaite de se faire ch*** dessus par tous ses amis.

Vous pouvez voir l’épisode de dimanche en rattrapage sur TVA+.