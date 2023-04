Olivier Dion explique le rôle de sa copine à «L’île de l’amour»

Deux semaines se sont déjà écoulées à L’île de l’amour et le nouvel animateur, Olivier Dion, se sent vraiment dans son élément.

«Honnêtement, j’adore ce que je fais».

L’animateur de la troisième saison de L’île de l’amour commence à devenir plus à l’aise dans son rôle. Il mentionne que l’équipe de production derrière lui est beaucoup plus importante que ça peut paraître.

«J’ai eu la chance de voir la première cérémonie de la flamme et je me suis trouvé bon. Je pense que je look bien quand même et ça paraît que j’ai du plaisir à faire mon travail», explique-t-il.

«C’est fou comment il y a du monde qui travaille sur une série comme celle-là. J’ai vraiment de la chance d’avoir une belle équipe comme ça», dit-il.

Si Olivier Dion passe aussi bien à la caméra, c’est sans doute grâce à sa styliste.

C’est sa copine, l’influenceuse Emy-Jade Greaves, qui est l’origine de ses différents looks vestimentaires.

«Disons que Emy est vraiment bonne dans ce qu’elle fait. Elle a toujours eu un intérêt pour la mode et elle me conseille vraiment bien», a expliqué Dion.

«Elle vient tout juste d’arriver à Las Terrenas en plus, alors on a la chance de passer nos journées de congé ensemble. [...] Emy est arrivée au bon moment dans l’aventure parce que j’ai pu m’habituer à mon rythme de travail avant qu’elle arrive», ajoute-t-il.

Une semaine haute en émotion

La prochaine semaine risque d’être très intense à L’île de l’amour. Olivier Dion nous a confié que plusieurs rebondissements nous attendent et qu’on ne veut pas rater la prochaine cérémonie de la flamme.

«Pour vrai, ça va brasser cette semaine. [...] La prochaine cérémonie de la flamme risque d’être la plus intense des trois saisons jusqu’à présent», a révélé Olivier Dion.

C’est à ne pas manquer!

Pour voir ou revoir les débuts d’Olivier Dion à l’animation de L’île de l’amour, rendez-vous à TVA+.

