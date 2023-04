L’influenceuse Alicia Moffet accuse une compagnie de nettoyage de lui avoir volé de l’argent dans son domicile.

Un employé de l'entreprise lui aurait volé 380$ en argent comptant il y a environ trois mois. L’argent était caché derrière un cadre dans sa maison, affirme-t-elle dans une série de stories Instagram, lundi soir.

«Je me sentais mal de vous parler de cette histoire-là, parce que s’ils ont volé de l’argent, ils en avaient peut-être besoin, mais, en même temps, ils ont quand même mordu la main de la personne qui les a nourris», dit-elle.

Elle affirme avoir fait affaire avec cette compagnie pendant deux à trois ans. Durant cette période, Alicia Moffet aurait souvent fait la promotion de l’entreprise gratuitement sur ses réseaux sociaux.

L’artiste a décidé d’en parler publiquement après avoir reçu une vidéo d’une personne qui se serait elle aussi fait voler de l’argent par un employé de la même compagnie.

«Je voulais vous avertir de ne plus faire affaire avec eux. Ils volent le monde, ils sont malhonnêtes, ils cancellent à la dernière minute, ils show up pas», regrette-t-elle.

Pas la seule

Depuis la publication de ses premières stories, la chanteuse aurait reçu plusieurs témoignages de personnes qui auraient vécu des expériences similaires, dont l’influenceuse et candidate d’OD Grèce Maude Lavoie.

«Ils ont apporté l’un de mes tapis d’une valeur de 800$ pis ils me l’ont jamais ramené, faque d’après moi ils l’ont vendu», a-t-elle raconté sur Instagram mardi matin.

Maude Lavoie affirme avoir déjà collaboré avec eux à deux reprises afin de faire nettoyer sa voiture gratuitement. Elle aurait toutefois payé de sa poche pour les nettoyages à domicile.

«Vu que j’ai fait beaucoup de promo pour eux, il y a sûrement du monde dans mon Instagram qui a fait affaire avec eux, alors c’est mon devoir de vous dire d’arrêter totalement de faire affaire avec eux parce que c’est des voleurs», a-t-elle affirmé.

La compagnie réagit

L'entreprise, qui s'est adressée dirctement avec QC Scoop, que pointe du doigt les influenceuses affirme que la vidéo complète n'a pas été montrée. «L'argent a été remis on fait des gros ménages on vide tout et tasse tout pour nettoyer de fond en comble», affirme-t-on.

