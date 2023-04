Des images créées par l'IA d'un concours de mangeur de ciment avec des célébrités font le tour du web

On savait au départ que l’intelligence artificielle n’allait pas servir qu’aux grandes causes de ce monde et faire nécessairement avancer les choses.

Mais là, on commence à déraper solidement.

• À lire aussi: On a transformé Éric Duhaime et d’autres politiciens en drag queen avec l’IA

• À lire aussi: Cette intelligence artificielle québécoise donne des réponses bien de chez nous à toutes vos questions

Des photos du faux «concours annuel du mangeur de ciment» entre célébrités ont pris d'assaut le web et c’est tout aussi déroutant que ça peut paraître.

Les images créées avec Midjourney montrent des personnalités publiques comme Donald Trump, le pape François, Kanye West, Dwayne Johnson, Will Smith, Lizzo et Lebron James en train de s’empiffrer de béton.

La série de portraits provient de Reddit, dans une sous-catégorie nommée Weird DALL-E.

Bien qu’elles soient irréelles et complètement loufoques, les images semblent vraiment réalistes!

Pour les intéressés, c’est le pape François qui a remporté les grands honneurs.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s