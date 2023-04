Une sosie de Kim Kardashian et star d’OnlyFans meurt d’un arrêt cardiaque après une chirurgie plastique

Une jeune femme de 34 ans connue sur OnlyFans comme étant le sosie de Kim Kardashian est décédée à la suite d’un arrêt cardiaque alors qu’elle se remettait d’une chirurgie plastique.

Christina Ashten Gourkani, également connue sous le nom d'Ashten G, est décédée à l'hôpital le jeudi 20 avril dernier.

La mannequin de 34 ans cumulait plus de 618 000 abonnés sur Instagram et était très en demande sur OnlyFans, notamment à cause de sa ressemblance frappante avec Kim Kardashian.

Très inquiet de la santé de Christina, son entourage était impuissant face à la situation.

Les funérailles de Gourkani devraient se dérouler prochainement et sa famille a d’ailleurs lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds.

Elle a réussi à amasser 3 000$ USD sur les 40 000$ visés jusqu’à présent.

