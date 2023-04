«Rupture avec la réalité»: Kevin Smith a passé un mois dans un centre de traitement

Kevin Smith s'est fait interner dans un établissement de santé mentale après avoir subi une «rupture avec la réalité».

Dans une entrevue pour People publiée mercredi, le réalisateur de Clerks a révélé qu'il avait vécu une «rupture complète avec la réalité» en janvier dernier. En conséquence, il a passé un mois dans un centre de traitement en Arizona.

«À ce moment-là, je n'aurais pas été contre le fait de ne plus être là. J'ai appelé un ami et lui ai dit: "Je suis dans un endroit bizarre et sombre. Je dois aller quelque part et demander de l'aide"», a-t-il expliqué.

Au cours de discussions avec un psychothérapeute, Kevin Smith a confié avoir été victime d'abus sexuels à l'âge de six ans. Le cinéaste a également raconté comment il avait été traumatisé par un commentaire qu'un enseignant avait fait sur la taille de son ventre lorsqu'il était au primaire.

Une fois pris en charge, le réalisateur a reçu des outils pour l'aider à faire face à un trouble de stress post-traumatique (SSPT), tels que des exercices de pleine conscience. Kevin Smith a également arrêté de fumer de la marijuana et réduit ses heures de travail.

«Ça m'intéresse vraiment de voir si je peux enfin être à l'aise assis tout seul et juste être seul avec mes pensées», a partagé l'homme de 52 ans, notant qu'il espère que d'autres s'inspireront de son histoire.

«Je suis terrifié de voir la réaction de tout le monde à (tout cela). Mais je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce genre de choses, comme moi avant, et qui pourrait en tirer quelque chose», a conclu Kevin Smith.

