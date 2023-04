Un vidéo clip très sexuel d’Anne-Marie Losique a vraiment mal vieilli

Le début des années 2000 était une période étrange côté culture pop.

L’opulence des années Clinton était loin derrière nous, le monde se relevait d’un des pires actes terroristes de son histoire et les États-Unis s’apprêtaient à partir en guerre, sans savoir qu’elle allait durer deux décennies.

Ce contexte particulier a donné lieu à plusieurs étranges pépites culturelles aux USA, mais aussi partout à travers l’Occident.

C’est dans cet exact contexte qu’Anne-Marie Losique a décidé de se tourner vers la musique.

Pour tous ceux qui l’auraient oublié, l’animatrice, femme d’affaires et tête de turque fétiche de Bruno Blanchet lançait Libre, son premier album, en 2002.

Sur l’unique opus de Losique, on retrouve 12 titres à saveur électro qui se démarquent en étant très libidineux. Assez pour rendre n’importe quel journaliste mal à l’aise. Et ça tombe bien!

«Je n’ai pas fait l’album pour les journalistes. Je pourrais d’ailleurs écrire leurs critiques. Je leur sauverais du temps», a affirmé AML à Isabelle Massé de La Presse, dans le temps où cette dernière était encore imprimée sur du papier.

Bien que l’album ne se trouve pas sur les plateformes d’écoute en continu, plusieurs tounes se trouvent assez facilement. Parmi celles que nous avons retracées, un vidéoclip d’un duo inattendu a capté notre attention.

Dans 18 ans +, Anne-Marie incarne une pitoune de webcam, bien avant l’arrivée d’OnlyFans, qui entretient un dialogue avec un de ses clients qui se trouve de l’autre côté d’un écran d’ordinateur.

Et celui-ci est interprété par nul autre que Roger Tabra.

Avec sa voix graveleuse, le collaborateur de longue date d’Éric Lapointe échange avec l’objet de ses désirs dans une espèce de version 2.0 de Je t’aime moi non plus de Gainsbourg et Birkin.

Alors que Losique, vêtue d’un costume d’infirmière, se dandine, Tabra fume des clopes et la regarde.

La pièce écrite par Tabra et Losique contient certains joyaux de paroles tels que «ouvre-toi sur mon disque dur» et «glisse tes doigts sur ma souris».

Et si tout ça n’était pas assez étrange, la pièce a été composée par Antoine Sicotte, aujourd’hui mieux connu sous le nom du Cuisinier Rebelle.

Bien que Losique soit toujours active dans toutes sortes de projets, AML aura été son seul album.

C’est drôle la vie, quand même.

