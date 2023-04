Un zoo reçoit plus de 200 candidatures pour un emploi d’épouvantail humain consistant à faire peur à des mouettes, déguisé en pygargue à tête blanche

Le zoo de Blackpool, en Angleterre, faisait face à un important problème de mouettes.

Il a alors fait ce que toute organisation aurait fait: il s’est mis à la recherche d’une personne intéressée à porter un costume de rapace pour faire peur aux oiseaux indésirables.

Après avoir été confronté à des problèmes continus à cause des mouettes qui volaient la nourriture des visiteurs et de certains animaux qui aiment les poissons, tels que les pingouins, les pélicans et les lions de mer, le zoo de Blackpool s’est résolu à embaucher du personnel dont la seul et unique tâche serait de chasser les mouettes.



À la surprise générale, l’offre d’emploi est devenue virale et plus de 200 personnes ont posé leur candidature à l’obtention d’un poste d’«épouvantail humain».

L’agence de publicité en charge de l’opération a même dit que la campagne d’embauche avait «brisé l’internet», selon Business Insider.

«Ils doivent être extravertis car, si l'on se fie à cette semaine, ils seront approchés pour des photos par beaucoup de gens. Animés, énergiques, amusants et, surtout, délurés, seront en tête de liste des essentiels lors des entretiens», a ajouté l’administration du zoo.

Avant de faire confiance à des humains pour faire peur aux mouettes, le zoo situé près de la mer d’Irlande avait essayé des grandes statues de divers oiseaux de proie, mais sans succès.



«Le costume est quelque chose que les goélands n'auront jamais vu auparavant, et en tant qu'oiseaux intelligents, ils ne l'aimeront naturellement pas. Le costume émet également un son lorsque la personne bouge, ce que les mouettes n'aiment pas non plus», a indiqué le zoo.

On souhaite un bon succès aux futurs épouvantails humains!

