Des Québécois.es confient leurs pires secrets au balado Sexe Oral et ça donne chaud

Le populaire podcast Sexe Oral a récemment lancé un épisode en empruntant une formule qui avait déjà connu du succès: les pires secrets de ses auditeurs.



Et quand on parle de «pires secrets», on fait évidemment allusion au sexe et aux relations amoureuses, et pas à des secrets du genre «en 4e année, j’ai volé le vélo de mon ami et je l’ai caché dans le bois».

Comme il fallait s’y attendre, les deux co-animatrices du balado en ont donc reçu des vertes et des pas mûres, qu’elles ont pris un malin plaisir à lire, toujours de façon anonyme.

Lysandre Nadeau et Joanie Grenier ont raconté, pendant une heure, des histoires à coucher dehors, allant de la fille qui a du gros sexe cochon dans le lit de son amie à la fille qui couche avec le père de son amie, en passant par la fille qui s’ouvre un OnlyFans sans que son copain le sache.

Mention spéciale à la dernière histoire qui met en scène un fantasme fort exploité sur les plateformes pornographiques: la belle-famille.

Mention honorable, également, aux très nombreux bâillements de Lysandre Nadeau qui, en tant que nouvelle maman, dispose d’un horaire de sommeil fort peu adéquat.

