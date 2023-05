Les looks les plus excentriques des stars au Met Gala

Dès la première semaine de mai, un gala en particulier convie toutes les vedettes les plus sélectes le temps d'une soirée mode et d'un tapis rouge d'un glamour inégalé: le Met Gala!

Cet événement, qui célèbre l’Institut du costume de New York, situé dans le Metropolitan Museum of Art (le Met), est organisé par Anna Wintour tous les ans. C'est elle même qui s'occupe de la liste d'invités, triés au volet parmi la crème de la crème hollywoodienne.

Le thème du Met Gala 2023

Pour 2023, le Met Gala honorait le designer Karl Lagerfeld, décédé en 2019 à l'âge de 85 ans. Sous la thématique Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, Vogue mettra en lumière son passé à titre de directeur créatif de Chanel en plus de son travail chez Chloé et sa marque éponyme, Lagerfeld. Les invités ont-ils respecté le thème cette année?

Voici les looks les plus incroyables vus sur le tapis rouge

Jennifer Lopez

Getty Images

Paris Hilton

Getty Images for The Met Museum/

Aubrey Plaza

Getty Images

Olivia Rodrigo

Getty Images

Alexandra Daddario

Getty Images

Gigi Hadid

Getty Images

Kendall Jenner

Getty Images

Kylie Jenner

Getty Images for The Met Museum/

Kim Kardashian

Getty Images

Michelle Yeoh

Getty Images

Jenna Ortega

Getty Images for The Met Museum/

Mindy Kaling

Getty Images for The Met Museum/

Lily James

Getty Images

Serena Williams

Getty Images

Nicola Peltz Beckham

Getty Images for The Met Museum/

Florence Pugh

Getty Images for The Met Museum/

Christina Ricci

Getty Images

Donatella Versace

Getty Images

Sienna Miller

Getty Images for The Met Museum/

Lil Nas X

Getty Images for The Met Museum/

Jared Leto

Getty Images for The Met Museum/

Anne Hathaway

Getty Images for The Met Museum/

Lily Collins

WireImage

Billie Eilish

WireImage

Vera Wang

Getty Images

Lea Michelle

Getty Images for The Met Museum/

Lizzo

Getty Images

Emily Blunt

WireImage

Marion Cotillard

Getty Images

Kristen Stewart

Getty Images

FKA twigs

Getty Images

Kerry Washington

Getty Images for The Met Museum/

Salma Hayek

WireImage

Kaitlyn Dever

Getty Images

Amber Valletta

Getty Images

Suki Waterhouse et Robert Pattinson

Getty Images for The Met Museum/

Gwendoline Christie

Getty Images for The Met Museum/

Naomi Campbell

Getty Images for The Met Museum/

Irina Shayk

Getty Images for The Met Museum/

Sydney Sweeney

Getty Images for The Met Museum/

Amanda Seyfried

Getty Images for Karl Lagerfeld

Halle Bailey

Getty Images

Ashley Graham

Getty Images for The Met Museum/

Karlie Kloss

Getty Images for The Met Museum/

Margot Robbie

WireImage

Rachel Brosnahan

Getty Images for Karl Lagerfeld

Doja Cat

Getty Images

Julia Garner

WireImage

Angèle

Getty Images

Gisele Bündchen

Getty Images for The Met Museum/

Lila Moss

Getty Images

Kate Moss

Getty Images

Maya Hawke

Getty Images

Gabrielle Union

Getty Images

Ice Spice

Getty Images

Olivia Wilde

Getty Images

Kelsey Asbille Chow

WireImage

Quinta Brunson

Getty Images

Nicole Kidman

Variety via Getty Images

Ariana DeBose

Getty Images

Emily Ratajkowski

Getty Images for The Met Museum/

Dua Lipa

Getty Images

Phoebe Bridgers

Getty Images for The Met Museum/

Quannah Chasinghorse

Getty Images

Penélope Cruz

Getty Images

Emma Chamberlain

Getty Images

Rita Ora

Getty Images

