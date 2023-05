Patrick Norman reporte deux concerts et subira une opération au cœur

Le chanteur Patrick Norman, qui doit subir une opération au cœur aujourd’hui, reporte deux de ses concerts.

L’artiste de 76 ans a expliqué lundi soir, dans un message publié sur Facebook depuis son lit d’hôpital, qu’il subirait cette délicate intervention mardi matin.



«Pour cette raison, j’ai dû reporter mes spectacles au La Chapelle spectacles du 6 et 7 mai prochains», a-t-il écrit.



«Mais rassurez-vous, je suis entre bonnes mains et je serai de retour en pleine forme pour vous voir à Jonquière les 12 et 13 mai! Hâte de vous revoir», a-t-il conclu.

Le chanteur est actuellement en tournée partout à travers la province avec les chansons de son dernier album, enregistré à Nashville, Si on y allait, qui souligne ses 50 ans de carrière.

