Gwyneth Paltrow révèle lequel de Ben Affleck ou Brad Pitt est le meilleur au lit

Invitée à un balado, l’actrice de 50 ans a fait de grandes confidences.

De passage au micro d’Alexandra Cooper pour le podcast Call Her Daddy de cette dernière, Gwyneth Paltrow est revenue sur ses relations amoureuses passées avec certains des acteurs hollywoodiens les plus en vue.

Après avoir fréquenté Brad Pitt de 1994 à 1997 et Ben Affleck de 1997 à 2000, celle qui se consacre désormais à sa compagnie Goop est bien en mesure de comparer les performances des deux stars du cinéma.



Ainsi, quand Cooper l’a interrogée quant à savoir lequel des deux étalons était le meilleur au lit, Paltrow a un peu hésité avant de se lancer.



«Parce qu’avec Brad, il y avait une grande chimie, un truc d’amour pour la vie. Et puis Ben était comme techniquement excellent», a déclaré celle qui joue Pepper Potts dans les films de l’univers cinématographique de Marvel.

«Je n'arrive pas à croire que ma fille écoute ça.»



On lui a alors demandé: «Qui était le plus romantique?» et elle a répondu «Brad».

Cooper a poursuivi avec: «Qui était le plus susceptible de te faire rire?» et elle a répondu «Ben».



Lorsqu'on lui a demandé: «Avec qui es-tu le plus susceptible de te disputer?», elle a dit: «Ben.»

Gwyneth a ensuite été interrogée sur lequel «était le plus exigeant?» et elle a répondu: «Je ne suis pas sûre de qualifier l'un ou l'autre d'entre eux comme étant très exigeant.» (high maintenance, en anglais)

Et on lui a finalement demandé lequel «embrassait le mieux» entre les deux et elle a répondu: «ils embrassaient bien tous les deux».

On a comptabilisé le score pour chacun des deux belligérants et on considère que c’est une partie nulle de 2 à 2 en termes de qualité d’amoureux.

Un autre dossier de réglé!

