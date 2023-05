Sylvester Stallone reprendra son rôle de Cliffhanger dans un nouveau film

Sylvester Stallone doit reprendre son rôle de Gabe Walker dans le reboot de Cliffhanger.

Rocket Science a annoncé lundi que la vedette américaine apparaîtrait dans la suite du film de 1993 dans la peau de son personnage original Gabe Walker. Ric Roman Waugh réalisera le projet, sur un scénario de Mark Bianculli.

«Ayant grandi avec les plus grands films d'action des années 80 et 90, travaillant moi-même sur beaucoup d'entre eux, Cliffhanger a été de loin l'un de mes films préférés, a partagé le réalisateur à propos du prochain film. Être à la tête du prochain chapitre, escalader les Alpes italiennes avec la légende elle-même, Sylvester Stallone, est un rêve devenu réalité. Ce sera un grand défi et une vraie joie d'amener cette franchise vers de nouveaux sommets, une responsabilité que je ne prends pas à la légère.»

La société de production Original Film de Neal H Moritz, Balboa Productions de Braden Aftergood et Rocket Science devraient produire le film, aux côtés de Sylvester Stallone lui-même.

«Je n'oublierai jamais le frisson que j'ai ressenti en regardant Sylvester Stallone dans Cliffhanger, a ajouté Neal H Moritz dans sa propre déclaration. Je suis incroyablement excité de travailler avec lui et Ric Waugh pour continuer l'histoire de Gabe Walker et présenter cette histoire emblématique à une nouvelle génération de cinéphiles du monde entier.»

Rocket Science devrait lancer le film à Cannes plus tard ce mois-ci. Aucun autre détail de casting et aucun calendrier de production n'a été annoncé.

Le Cliffhanger original racontait l'histoire d'un secouriste de haute montagne hanté par une tentative de sauvetage ratée, qui reprend du service pour tenter d'aider les survivants d'un accident d'avion. L'alpiniste découvre ensuite que les supposés survivants sont des malfrats l'utilisant pour récupérer le butin éparpillé près de la carcasse de l'avion.

