Claude Saucier trouve que ses frites sont trop courtes

L’animateur Claude Saucier est nostalgique de l’époque où les frites étaient plus longues.



Celui qui naguère animait la très bien nommée émission Télé-Service à Radio-Québec est aujourd’hui associé aux succès jazz et big band, qu’il présente de sa voix langoureuse sur les ondes d’ICI Musique.

Mais au-delà de sa polyvalence professionnelle, Claude Saucier est surtout un homme de culture, et qui dit culture dit gastronomie.



Consterné de constater la minuscule taille des frites qu’il consomme au restaurant, l’animateur à la carrière fructueuse a fait part de ses états d’âme sur les réseaux sociaux.



«Où sont passé les belles frites longues? Je fréquente les restos 2 à 3 fois par mois, et la tendance est lourde. On nous sert des “ moignons “. Pourquoi?», a-t-il gazouillé sur Twitter, accompagnant son message d’une photo de son plat de frites.

Où sont passé les belles frites longues? Je fréquente les restos 2 à 3 fois par mois, et la tendance est lourde. On nous sert des « moignons ». Pourquoi? pic.twitter.com/MiG7bNQtie — Claude Saucier (@claudesaucier) May 4, 2023

Force est d’admettre que Saucier n’a effectivement pas été gâté par la taille de ses frites, cette fois-ci.

Dans les commentaires sous sa publication, plusieurs usagers du réseau social à l’oiseau bleu ont émis des hypothèses quant à la petitesse contemporaine des pommes de terre frites.

En voici quelques-unes:

Parce que les patates sont courtes. — Alain Vadeboncoeur (@Vadeboncoeur_Al) May 4, 2023

Question de prix sans doute.

Le meilleur truc étant de les faire (et donc de les tailler) soi-même.



Ceci dit, en toute honnêteté, l'esthétique de la frite et son goût, un rapport quelconque?

Parce qu'à part son épaisseur qui change quelque chose, la longueur est un détail, non? — Ken Heldevo (@KenHeldevo) May 4, 2023

Les pommes de terres plus longues s'en vont pour les McDonald's — Manon Bévillard 🏳️‍🌈 (@ManonBevillard) May 4, 2023

Taillées dans l’autre sens ? Les longues se brisent dans la manutention mécanisée? - plus aucun resto ne coupe les frites sur place je frois. — Marc Pilon (@MadPilon) May 4, 2023



Et vous, qu’en pensez-vous?

