La STM change le nom de toutes ses stations pour célébrer la «Journée Star Wars»

Sortez vos habits de Jedi, vos blasters et vos sabres lasers, c’est aujourd’hui la «Journée Stars Wars», alias «May the 4th be with you».

Alors que plusieurs fanatiques vont sans doute retomber dans l’un des films de l’univers de George Lucas au cours de la journée, la STM a lancé les festivités en changeant les noms de toutes ses stations de métro et n'aurait franchement pas pu faire mieux.

«Cette année pour #MayTheFourth, on vous a fait la carte au complet», peut-on lire dans la publication Instagram.

Ainsi, la station Peel se change en «Peelpatine», Outremont en «Piou-Pioutremont», Verdun en Darth Verdun, Berri-Uqam en Wookie-UQAM et plus encore!

Le public a fortement réagi et ils ont été unanime, la Force est grande avec la STM.

On vous souhaite une excellente journée et que la Force soit avec vous!

