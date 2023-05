Nicolas Cage affirme qu'il se souvient d'avoir été dans le ventre de sa mère

Nicolas Cage a affirmé que son premier souvenir était d'être dans le ventre de sa mère.

Lors d'une récente apparition dans The Late Show avec Stephen Colbert, l'homme de 59 ans a participé à The Colbert Questionert, où l'animateur lui a posé une variété de questions rapides, y compris quel est son «meilleur souvenir».

• À lire aussi: Nicolas Cage a failli acheter une grotte remplie de chauve-souris

• À lire aussi: Nicolas Cage a un animal de compagnie inusité

La star de National Treasure a répondu: «Laissez-moi réfléchir... Écoutez, je sais que ça sonne vraiment loin et je ne sais pas si c'est réel ou non, mais parfois je pense que je peux revenir jusqu'à in utero et me sentir comme si je pouvais, comme voir des visages dans le noir ou quelque chose comme ça.»

Il continua pensivement, «Je sais que cela semble puissamment abstrait, mais cela semble en quelque sorte comme si c'était peut-être arrivé.»

L'hôte a remis en question cette déclaration et Nicolas a répondu en disant: «Maintenant que je ne suis plus in utero, je devrais imaginer que c'était peut-être des vibrations vocales qui me parvenaient à ce stade. Cela remonte à loin.»

• À lire aussi: Nicolas Cage pense que tous les acteurs devraient savoir manier une arme

Cage a alors admis: «Je ne sais même pas si je me souviens d'avoir été in utero, mais cette pensée m'a traversé l'esprit.»

L'acteur est apparu dans le talk-show de fin de soirée en avril pour promouvoir sa comédie d'horreur Renfield, mais le clip de The Colbert Questionert n'a été mis en ligne que cette semaine.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s