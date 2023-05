Un candidat de Si on s’aimait encore aux prises avec d’intenses pulsions sexuelles devra faire un exercice pour mieux se contrôler et ça n'a pas l'air de lui tenter

Dans l’épisode de Si on s’aimait encore de mercredi soir, deux nouveaux candidats ont été présentés au public : les attachants Diane et Yves.

• À lire aussi: Si on s’aimait encore: voici les 5 couples qui essaieront de sauver leur relation

Diane et Yves sont en couple depuis 7 mois et ont tous les deux eu des relations amoureuses longues auparavant (12 ans pour Diane, et 25 ans pour Yves). Ils se sont inscrits à l'émission principalement pour des problèmes de fréquence sexuelle, avec Yves cherchant à augmenter la fréquence. Louise Sigouin a rapidement abordé le sujet pour aider le couple et a découvert qu'ils n'étaient pas d'accord sur leur fréquence actuelle. La confusion était intense pour l'experte en accompagnement relationnel.

• À lire aussi: Si on s’aimait encore: la bande-annonce est sortie et ça promet d’être captivant

En résumé, voici ce qui s’est passé :

Diane avançait qu’ils avaient quatre relations sexuelles par semaine et Yves, de son côté, affirmait que c’était plutôt «la moitié de ça», donc deux fois.

Capture d'écran via Si on s'aimait encore.

Louise Sigouin a posé plusieurs fois la question au couple sur leur fréquence sexuelle, mais elle n'a jamais obtenu de réponse claire. Diane a souri en disant que cela n'était pas arrivé moins de quatre fois par semaine, mais Yves a timidement argumenté affirmant que ce n'était pas vrai, ce qui a rendu le moment encore plus inconfortable. Finalement, Yves a répondu que leur fréquence était de deux fois par semaine.

Capture d'écran via Si on s'aimait encore.

Si sa réponse a pris sa conjointe par surprise la laissant spontanément échapper un «hein!», ce que Yves avait à ajouter est venu carrément verser de l’huile sur le feu.

Capture d'écran via Si on s'aimait encore.

• À lire aussi: Jean-Thomas Jobin revient sur les fausses rumeurs qu'il était en couple avec Pierre Lapointe

• À lire aussi: Benoît Gagnon revient sur les circonstances qui ont mené à son départ de Salut Bonjour

Louise a demandé au couple de tenir un calendrier de leurs rapports sexuels, car ils ne s'entendent visiblement pas sur ladite fréquence. Diane a accepté de le faire, tandis que Yves a affirmé qu'il en avait déjà un, ce qui a créé une réaction de surprise pour Diane, mais aussi pour Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge.

Capture d'écran via Si on s'aimait encore.

Dans l'épisode diffusé ce jeudi soir, Yves a déclaré que pour lui, faire l'amour est un moyen de montrer ses sentiments à sa partenaire, et non pas simplement pour le faire. Louise Sigouin a donc suggéré au couple de trouver d'autres moyens pour Yves de démontrer son amour pour Diane en pratiquant un exercice en ce sens.

«L’exercice c’est un massage sensuel. Pas sexuel, Yves», proposait Louise en riant.

Capture d'écran via Si on s'aimait encore.

L’objectif est d’avoir les yeux bandés et d’éviter les régions génitales en «guidant les caresses» et de dire ce qu’ils ressentent en se concentrant sur ce qui se passe dans leur corps.

En d’autres mots, le massage a pour but de faire monter le plaisir au maximum sans que ce dernier finisse en sexualité.

Une fin habituelle qui semble moins plaire à Diane.

Le public aura sans doute remarqué dans l’expression faciale de l’homme de 63 ans que cette tâche semble impossible à compléter. Il faudra attendre de voir l’épisode de lundi prochain pour connaître la suite des choses.

Est-ce que Yves saura gérer sa testostérone en mettant des mots sur ses sentiments ou est-ce que ce massage sensuel n’est que l’essence qui sera versée sur le feu?

• À lire aussi: Jean-Thomas Jobin revient sur les fausses rumeurs qu'il était en couple avec Pierre Lapointe

Capture d'écran via Si on s'aimait encore.

Ne manquez pas Si on s’aimait encore, diffusée à TVA du lundi au jeudi à 19h et vous pouvez rattraper les épisodes sur TVA+.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s