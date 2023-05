Elisabeth Rioux ne voulait plus être en couple pour ne pas être obligée de faire de fellations

De passage au balado Sexe Oral, l’influenceuse et femme d’affaires a fait plusieurs révélations étonnantes.

Elisabeth Rioux a longtemps documenté sa vie amoureuse sur ses réseaux sociaux.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux a attrapé un parasite en voyage qui la force à rester près d’une toilette

Elle se fait toutefois plus discrète sur cet aspect de sa vie dans les derniers temps, particulièrement depuis que la sordide histoire de violence conjugale dont elle a été victime a été dévoilée au grand jour.



Rappelons qu’en 2021, elle avait porté plainte contre celui qui était alors son conjoint, Bryan McCormick, et que ce dernier avait été par la suite condamné à six mois d’emprisonnement.

Traumatisée par les événements, on peut comprendre Rioux d’être réticente à étaler sa vie intime au grand jour.



Elle s’est toutefois livrée sans tabou au micro des animatrices Lysandre Nadeau et Joanie Grenier, abordant le sujet de sa sexualité actuelle, mais aussi de la relation abusive dont elle était la partie abusée.

• À lire aussi: Une série sur la vie d’Elisabeth Rioux à venir sur Prime Video



«C’était vraiment comme une obligation, “OK je suis en couple, faut que je fasse ça parce que je suis en couple”», dit-elle pour expliquer sa perception face à la sexualité.



«Est-ce que j’ai plus le goût de, genre, rester célibataire pis je suis pas obligée de sucer des pénis ou genre, je me mets en couple pis je vais être obligée de donner ça à quelqu’un?», ajoute-t-elle immédiatement par la suite, comme preuve de son dédain, à un certain point, pour le sexe.



Heureusement pour elle, les choses ont maintenant changé depuis qu’elle a un nouveau petit ami.



Ayant pris son temps avec ce mystérieux nouvel homme dans sa vie, elle a retrouvé l’appétit pour les plaisirs de la chair.

• À lire aussi: La fille d’Elisabeth Rioux fait caca partout dans la maison et sa mère documente un peu trop



«Oui, genre, c’est vraiment la première fois que c’est tout le temps moi qui veut sucer», lance-t-elle candidement aux deux co-animatrices ébahies.



Elle explique ensuite de quelle façon la physionomie de l’organe mâle de son amoureux convient aux fellations.



(Ça commence vers 21:40, pour les intéressés.)

Un peu plus tard dans l’entretien, elle relate en détails de quelle façon la violence s’est immiscée dans sa relation avec McCormick, alors qu’elle venait d’apprendre qu’elle était enceinte de lui.



Un extrait de l’entrevue avait d’ailleurs déjà été publié sur les réseaux sociaux, à ce sujet, et avait suscité beaucoup de réactions.

