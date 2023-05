Laurence Fishburne a sauvé Emilio Estevez de sables mouvants

Emilio Estevez a révélé que Laurence Fishburne l'avait sauvé de la noyade dans des sables mouvants à l'âge de 14 ans.

Les deux acteurs étaient aux Philippines pour le tournage de l'épopée de Frances Ford Coppola sur la guerre du Vietnam en 1979, Apocalypse Now, qui mettait en vedette le père d'Emilio Estevez, Martin Sheen, et Laurence Fishburne dans un second rôle.

Se remémorant l'incident dans une entrevue pour The Jennifer Hudson Show, il a partagé: «Il dit: ''Hé, regarde ce petit bateau, prenons-le''. J'ai dit: ''Bien sûr.'' On avait tous les deux 14 ans à l'époque. On était donc ensemble sur ce bateau, et on a commencé à nous approcher trop près du rivage et j'ai dit: "Attends, je vais sauter et je vais nous repousser vers le large." J'ai sauté et c'était comme de la boue de sable mouvant.»

Il a poursuivi: «J'étais en train de couler, et j'ai juste vu Fishburne qui me regardait en disant: "Attrape ma main!" et il m'a ramené sur le bateau.»

La star de Breakfast Club a déclaré: «Nous sommes restés liés depuis.»

Martin Sheen, qui est également apparu dans l'émission, a appris la quasi-noyade de son fils plusieurs décennies plus tard et a décidé de contacter directement Laurence Fishburne.

«J'ai appelé M. Fishburne pour le remercier d'avoir sauvé la vie de mon fils», a-t-il expliqué.

