Edouard fait une révélation choc sur le couple de Cédric et Bianka

Ce n’est pas parce qu’on n’est plus à l’île de l’amour qu’on ne peut pas brasser un peu de m*rde!

Kim et Edouard étaient de passage chez le YouTubeur Rémi Desgagnés pour la première vidéo «Truth or Drink» de la troisième saison de l’île de l’amour. Ils en ont profité pour donner leur opinion sur certains couples et candidats de l’aventure.

Lors de l’entrevue, Desgagnés a demandé aux deux ex-Insulaires de se dévoiler en parlant du couple en lequel ils croyaient le moins.

Si Kim a eu plus de difficulté à répondre, Edouard n’a pas hésité une seconde.

«Cédric et Bianka», a-t-il dit.

C’est alors qu’il a révélé que beaucoup de choses sont dites entre Insulaires en dehors des caméras.

«Nous les gars, quand on est off cam, on a des conversations. J'élaborerai pas là-dessus, mais pour Cédric, clairement, il n'y a pas de après [l’île de l’amour]», a ajouté l’ex-flamme de Bianka.

Selon ce qu’Edouard rapporte, on peut comprendre que Cédric ne prévoit pas poursuivre sa relation avec sa compagne en dehors de l’aventure et qu’il resterait pour jouer la «game».

Des semaines hautes en émotions à venir

Reste néanmoins que plusieurs choses peuvent arriver dans les prochaines semaines à l’île de l’amour et ça pourrait brasser les cartes dans la villa.

Un extrait publié sur la page Instagram de l’émission laisse sous-entendre que Cédric sera dans l’eau chaude à cause de son moment avec Kim plus tôt dans la saison.

OUF !

On approche aussi de la mi-saison, ce qui veut dire qu’on devrait voir la fameuse Casa Amor très bientôt.

On hâte de voir si les nouveaux candidats qui feront leur entrée pourront briser des couples, ou s’ils se feront ghoster (eh oui, le nouveau mot du dictionnaire).

Pour voir ou revoir les épisodes de la troisième saison de l’île de l’amour, rendez-vous à TVA+.

