Guillaume Lemay-Thivierge fait don du veston rose qu’il portait lors de son intervention décousue au gala des Gémeaux

De passage à Bonsoir Bonsoir, GLT réservait une petite surprise à l'animateur Jean-Philippe Wauthier.



Invité sur le plateau de Bonsoir Bonsoir en compagnie de sa conjointe Émily Bégin, le toujours très énergique Guillaume Lemay-Thivierge est revenu sur les différentes controverses dans lesquelles il a été impliqué au cours des dernières années.

Sans nommer précisément l’enchaînement d’événements, il est évident que l’animateur et comédien faisait référence à son choix d’attendre pour se faire vacciner, de la perte de son contrat de porte-parole pour Hyundai Canada et de la poursuite qu’il a intentée envers La Presse.



Serein, il dit avoir tiré des enseignements de cette expérience.



«Moi, je suis fier d’une chose par rapport à tout ça, c’est que j’ai appris énormément. Et je suis fier d’être resté authentique», a avoué Lemay-Thivierge avant d’admettre qu’il avait fait des erreurs.



«Parlant d’erreurs, j’ai un beau cadeau pour toi», a-t-il enchaîné.

Puis, il a expliqué qu’Yvon Deschamps était une idole pour lui et que c’est grâce à lui qu’il a compris que la provocation pouvait procurer des émotions.

Il a ensuite ouvert son sac-cadeau et en a sorti le fameux veston rose qu’il portait lorsqu’il est monté sur scène pour livrer un étrange discours au gala des Gémeaux en septembre de l’année dernière.

«OH MY JESUS LORD OF NAZARETH!», s’est aussitôt exclamé Jean-Philippe Wauthier, heureux de voir que cette pièce de collection pourra être vendue à l’encan de la Fondation Yvon Deschamps.

GLT a profité de l’occasion pour expliquer ce qui l’avait motivé à faire son coup d’éclat.



«Moi, j’avais pris ça comme une audition. Ils nous avaient dit “Surprenez-nous si vous voulez animer le prochain gala” parce que Véronique arrêtait, tu comprends... Alors moi, j’ai essayé de les surprendre», a indiqué le principal intéressé.

On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé! Et une chose est sûre, il a surpris tout le monde.

