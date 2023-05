Le film mettant en vedette Céline Dion reçoit des critiques épouvantables

Le long-métrage Love Again, dans lequel notre Diva nationale fait ses débuts au cinéma, obtient des critiques fort peu élogieuses.

Ce matin, La Clique du Plateau nous apprenait que la comédie romantique Love Again a reçu une note horrible sur le site Rotten Tomatoes, et que les commentaires qui y sont associés sont catastrophiques.

En effet, sur le site qui agrège les opinions de plusieurs critiques professionnels oeuvrant dans une panoplie de médias, on constate que le film a obtenu la note de 19%.



Autrement dit, sur les 21 critiques qui ont été compilées, 17 ont qualifié le film de «tomate pourrie», tandis que seulement 4 ont jugé que c’était une «tomate fraîche».

Capture d'écran / Rotten Tomatoes



Mais au-delà, des notes accordées à l’oeuvre, c’est le choix des mots pour décrire celle-ci qui est percutant.

Ainsi, A.A. Dowd, qui écrit pour plusieurs médias, dit du film: «Your heart will go on, and your eyes will look away in embarrassment», en faisant référence à l’une des plus populaires chansons de Céline, mais de façon péjorative.



Capture d'écran / Rotten Tomatoes



Fletchers Peters du Daily Beast écrit, quant à elle: «Love Again is a rom-com so uncharming that the film’s dreadfulness can only be attributed to human error» (Love Again est une comédie romantique si peu charmante que l'horreur du film ne peut être attribuée qu'à une erreur humaine.)

Capture d'écran / Rotten Tomatoes

Mark Dujsik affirme: «This is a shockingly oblivious and embarrassing movie.» (C'est un film scandaleusement inconscient et embarrassant.)

Capture d'écran / Rotten Tomatoes



Et Carla Hay déclare: «Everything is an embarrassment for everyone who made this junk.» (Tout est embarrassant pour tous ceux qui ont fait cette cochonnerie.)

Capture d'écran / Rotten Tomatoes

Heureusement, tout n’est pas sombre pour notre Céline.

Si on fait fi des critiques écrites par des journalistes professionnels spécialisés en cinéma, le reste du public semble avoir apprécié Love Again malgré tout.

93% de l’audience vérifiée a apprécié le film, ce qui signifie que seulement 7% des gens du public lui ont décerné une note inférieure à 3,5 à 5.

Capture d'écran / Rotten Tomatoes



Il vous faudra donc voir le film vous-mêmes pour décider si c’est bon ou non.



On ne peut pas le mettre ici pour des raisons évidentes, mais on peut quand même vous montrer la bande-annonce.

