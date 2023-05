Les Cowboys Fringants reçoivent la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale

Les Cowboys Fringants étaient de passage à Québec pour recevoir la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale.

Karl Tremblay et sa bande ont reçu une grosse dose d’amour de la part des politiciens présents au Salon rouge du parlement.

Sous les applaudissements des invités et des dignitaires, les Cowboys Fringants ont reçu la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale pour souligner leur contribution importante au rayonnement de la musique francophone.

François Legault a dit que le quatuor «nous a fait danser et réfléchir», tout en occupant «une place spéciale dans le cœur de la nation».

Les membres du groupe se sont dits touchés par cette reconnaissance.

«C’est un grand honneur. On se promène un peu partout dans la francophonie depuis des années. On ne se voit pas comme des ambassadeurs, mais on sait qu’on propage une certaine culture québécoise un peu partout. D’être récompensés de cet honneur par notre nation qui nous est si chère, nous en sommes flattés», a lancé Jean-François Pauzé à nos collègues du Journal.

Le premier ministre a d’ailleurs profité de l'événement pour livrer un touchant message d’encouragement à Karl Tremblay, qui lutte contre un cancer de la prostate depuis maintenant plusieurs mois.

Nos collègues du Journal ont eu la chance de recueillir les mots de François Legault.

«Je veux vous dire qu’il n’y a pas juste Marie-Annick, vos enfants et vos amis qui sont avec vous. Tous vos admirateurs du Québec vous disent: "Battez-vous!" On est avec toi», a lancé le premier ministre.

À noter que l’historienne Micheline Dumont, la quadruple médaillée olympique Marie-Philip Poulin et l’ex-lanceur des Expos Claude Raymond ont aussi reçu la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale lundi soir.

