Un ado de Chicoutimi vend une carte de collection à un prix de fou dans une série Netflix

Dans la téléréalité Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch, on suit les péripéties de Ken Goldin et son équipe, qui gèrent une maison d’encan qui se spécialise dans la vente d’articles de collection.

Dans le cinquième épisode de la première saison, on rencontre un duo de Québécois, Jean-Nicolas Gagnon et son père Nicolas.

En 2021, l’ado (qui avait 15 ans à l'époque) achetait un paquet de cartes de Formule 1 pour la somme de 50 dollars dans une boutique de cartes de Saguenay. Dans le paquet se trouvait une carte de Lewis Hamilton.

La «rookie card» autographiée par le pilote n’a été tirée qu’à un seul exemplaire.

Étant donné qu’Hamilton est reconnu comme un des meilleurs pilotes à avoir pratiqué le sport, on pouvait s’attendre à ce que la carte vaille cher.

À l’époque, elle avait été estimée à au moins 50 000 dollars.

Par contre, en arrivant chez Goldin Auctions au New Jersey, les Chicoutimiens ont eu toute une surprise.

Avant même que la carte soit mise en vente, un acheteur privé avait déjà fait une offre de 750 000 dollars américains!

En effet, la carte Topps Superfactor de Lewis Hamilton est la carte de Formule 1 la plus prisée de l’histoire.

Quand l’acheteur a entendu que les Gagnon considéraient mettre la carte à l’encan, il a décidé de les rencontrer et d’augmenter son offre.

Il a choisi de la garder secrète, pour pouvoir contrôler le prix de la carte, mais il est estimé qu’elle dépasse le million de dollars.

Évidemment, l’offre a été acceptée.

Si vous souhaitez voir la saga, ça se passe dans le 5e et 6e épisode de la série.

