Un nouvel outil permet de connaître la popularité (ou non) des prénoms au Canada

En plus de dévoiler son habituel palmarès des prénoms les plus populaires, Statistique Canada a lancé, mardi, un nouvel outil interactif permettant de connaître la popularité de tous les prénoms utilisés au Canada.

L’Observatoire des prénoms de bébé permet de suivre l’évolution de chaque prénom à la grandeur du pays de 1991 à 2021, dernière année où les données sont disponibles.

L’outil permet notamment de voir le nombre d’enfants qui ont reçu un prénom donné chaque année, le pourcentage d’enfants à avoir reçu le même prénom et le rang auquel il arrive, de quoi connaître la tendance historique d’un prénom donné.

L’outil se trouve en ligne ici.

Les cinq prénoms les plus populaires au Canada en 2021

Garçons

Noah, 2393 Liam, 1967 William, 1684 Leo, 1559 Benjamin, 1433

Filles

Olivia, 2032 Emma, 1715 Charlotte, 1579 Amelia, 1308 À égalité, Ava, et Sophia, 1105

Cet outil ressemble beaucoup à celui mis en ligne depuis plusieurs années par Retraite Québec, qui y publie chaque son palmarès des prénoms les plus donnés à des enfants.



D'ailleurs, on a très hâte de découvrir le classement de 2022, qu'on va bien sûr lire à l'envers pour votre plus grand plaisir, comme chaque année.

