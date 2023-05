Un renard coquin a fait ses besoins #2 dans un verre de bière à moitié bu

Dans la fable de La Fontaine Le Corbeau et le Renard, l’oiseau vaniteux se fait subtiliser son fromage par le mammifère aussi rusé que roux.

Dans la vidéo qui suit, un humain se fait chier dans sa bière par le mammifère aussi rusé que roux.

• À lire aussi: Quelqu’un a fait caca près d’Hillary Clinton et sa fille dans un théâtre de New York

• À lire aussi: Kevin Parent prend la pose en compagnie d'un sac rempli de crottes de chien

Les images, captées il y a une semaine au pays de Charles III, montrent en effet un renard qui rôde sur la pelouse près d’un pub.

Pris d’un besoin naturel #2, l’animal cherche un endroit pour se soulager en toute quiétude.



Pour une raison qui nous est difficile à expliquer, la bête jette son dévolu sur un verre de bière à moitié vide qui traînait sur un petit mur en brique.

En entrevue avec le Daily Star, l’auteur de la vidéo, Victor Del Coso, a raconté les circonstances ayant mené à cette excrétion surprenante.



«Le renard se rapprochait très près des gens - normalement ils sont timides ou effrayés, mais celui-ci se promenait librement.»

• À lire aussi: Rodger Brulotte a déjà déféqué par la fenêtre d’un autobus qui roulait sur l’autoroute

«Puis, il a commencé à faire pipi dans l'herbe près du pub, avant d'aller renifler une pinte - c'est là que j'ai décidé d'enregistrer.»

«Le renard a réalisé que les gens – ainsi que mes amis et moi – ont commencé à rire et nous a tous regardés. Puis il a continué à errer jusqu'à ce qu'il quitte les lieux. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant.»



Nous non plus, Victor. On n’a jamais rien vu de tel auparavant.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s