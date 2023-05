Cette TikTokeuse pète en public et devient virale

Trouvez-vous ça gênant de lâcher un pet en public ? Dites-vous qu’il y a des gens qui en font une carrière.

Cette «fartfluencer», connue sous le pseudonyme Larajuicytv, est devenue virale sur TikTok pour ses vidéos où elle se filme en train de lâcher des vents dans un endroit public.

Il n’y a rien de spécial à ça, nous direz-vous. Attendez de voir!

À la demande de ses abonnés, elle pète dans des endroits assez gênants pour le commun des mortels.

Parmi les plus marquants, on retrouve: un micro de supermarché, un tuyau de pvc et une bibliothèque.

Ces énormes flatulences ont la cote sur TikTok, alors que Lara cumule près de 137 000 abonnés.

Pour ceux que ça intéresse, notre «péteuse» en série a aussi un OnlyFans.

On ne sait pas si elle exploite son talent gastrique sur sa page et on préfère ne pas vérifier.

