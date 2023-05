Steve-O révèle qu’il s’est fait retirer ses tatouages préférés

Le cascadeur et fantaisiste Steve-O a expliqué pourquoi il a décidé, il y a 10 ans, de se débarrasser de ses tatouages favoris.



La vedette de Jackass a récemment participé à une session de Questions/Réponses sur Reddit, où il s’est confié sans tabous sur plusieurs aspects de sa vie.

Lorsqu’un internaute lui a demandé lequel de ses très nombreux tatouages était son préféré, celui qui s’appelle Stephen Gilchrist Glover dans la vraie vie a fourni une réponse étonnante.



«C'est contre-intuitif, bien sûr, mais j'ai fait enlever mes tatouages préférés», a écrit Steve-O.



«C'étaient les mots “shit” et “fuck” tatoués sur mes jointures, et je ne cesserai jamais d'être fier de la façon dont j'ai traversé la vie avec ces tatouages pendant plus d'une décennie sans aucun problème à proprement parler. Après cette décennie, cependant, j'étais convaincu que les tatouages avaient perdu leur utilité, et que quiconque j'essayais d'impressionner avec ceux-ci ne s'en souciait pas. C'était une grande époque, cependant...»



Capture d'écran / Reddit



L’homme de 48 ans a aussi répondu à plusieurs autres questions intéressantes au cours de cette session qui s'est étalée sur plus de cinq heures.

Ainsi, Steve-O a admis que les cascades ou les mauvais coups qu’il regrettait le plus sont «les choses qui ont fait du mal aux autres».

En ce qui concerne ses collègues de la bande de Jackass, il a raconté être toujours en contact avec eux, sauf Bam Margera.



«Et ce n’est que récemment que j’ai perdu contact avec Bam», a-t-il admis.

Aux prises avec des problèmes de consommation et de comportement, Bam Margera a souvent défrayé les manchettes pour les mauvaises raisons dans les derniers mois.

Il espère cependant que son ancien comparse se présentera en cour pour faire à la justice, et ainsi obtenir les traitements dont il a besoin.



«J'espère vraiment que les choses se sont suffisamment dégradées pour qu’elles s'améliorent enfin pour Bam. Son potentiel est si grand, tout le monde aime les histoires de retour sur les rails...»

