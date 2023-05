La popularité de Zelda explose... sur Pornhub

Quelques jours après la sortie du nouvel opus de Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’engouement pour le jeu se fait ressentir jusque dans la porno. Les recherches en lien à l’univers de Zelda auraient en effet bondi de 1477% sur le site Pornhub.

• À lire aussi: Le kink de la domination financière ou quand payer fait bander

Selon Pornhub Insights, les termes de recherche liés à The Legend of Zelda ont commencé à monter en popularité plus d’une semaine avant la sortie du jeu. Le 6 mai, le terme «Zelda» avait déjà été recherché 236% de plus qu’à l’habitude.

Le 7 mai, c’était 357% fois plus de recherches. Si l’engouement s’est un peu calmé du 8 au 11, il a repris de plus belle le 12, le jour de la sortie du jeu, avec une augmentation de 399% des recherches.

Puis, à minuit le 12 mai, au moment où les adeptes qui avaient acheté une copie numérique ont pu enfin lancer Tears the Kingdom, le trafic sur Pornhub a chuté de 2,3%. Les fans avaient d’autres priorités que la pornographie à ce moment bien précis.

La pause a toutefois été de courte durée. Le 13 mai, le terme «Zelda» a été recherché 759% plus que la normale. Les recherches ont atteint des sommets le 14 et le 15 mai, avec des bonds de 1362% et 1477%, toujours par rapport à la moyenne habituelle pour ce moment de l’année.

Pornhub Insights Popularité des recherches contenant "Zelda"

«Zelda règle 34», «hentai» et autres termes populaires

Les termes précis les plus recherchés par les utilisateurs de Pornhub sont «legend of zelda», suivis par «zelda hentai». Hentai fait référence à de la pornographie animée d’origine japonaise.

La troisième place des termes les plus populaires revient à «zelda cosplay», donc des vidéos mettant en scène des gens déguisés en personnage de l’univers de Zelda.

Un autre terme recherché, «legend of Zelda rule 34», fait référence à la «règle 34» qui veut qu’une œuvre aura toujours sa version pornographique sur internet. L'expression est donc souvent utilisée pour trouver de la pornographie basée sur des jeux, des séries, des films, etc.

Pornhub Insights Top des termes les plus recherchés

Les personnages féminins en tête

La quatrième recherche la plus populaire, «purah zelda», témoigne de la soudaine popularité d’un des personnages du jeu. Les recherches concernant Purah ont en effet bondi de 42 257% entre le 12 et 14 mai.

Les personnages féminins occupent les trois premières places dans le cœur des amateurs de porno, alors que la princesse Zelda arrive deuxième et Paya, troisième.

Le héros incarné par les joueurs, Link, est seulement le quatrième personnage le plus cherché sur Pornhub. Le vilain, Ganondorf, arrive quant à lui sixième au classement.