Le magazine Échos Vedettes a dévoilé en exclusivité que l’humoriste Louis-José Houde est papa depuis plusieurs mois. Le journaliste Samuel Pradier a obtenu la confirmation de la nouvelle, sans toutefois obtenir le prénom et le sexe du bébé, ni l’identité de la maman, la nouvelle amoureuse de l’humoriste.



• À lire aussi: Louis-José Houde se moque des humoristes des années 90 dans une capsule hilarante

Ce bébé est arrivé à un bon moment, qui semble d’ailleurs avoir été planifié, puisque Louis-José a décidé de prendre une année sabbatique après la fin de sa tournée Mille mauvais choix, en décembre dernier. Après vingt ans de tournée avec cinq spectacles différents, il a pris le besoin de souffler et de prendre du recul. Il écrivait d’ailleurs à ce moment-là sur son site : «En 2023 je me trouve à la maison, et m’affaire à la chose domestique. Parfois, je bois un peu de brandy en cachette au sous-sol.»

On imagine qu’il a choisi de prendre du temps pour s’occuper de son enfant. Il confiait également sur sa page Facebook : «Je prends maintenant une longue pause et cuisinerai de petits gâteaux. Je nous souhaite plus de lecture et moins de télé-réalité. Plus de cinéma et moins de téléphone. Plus de tendresse envers les gens qui conduisent mal. Trouver l’humour dans tout ce qui nous irrite et nous plombe. (...) Le reste va aller tout seul.»

On ne sait pas encore s’il va reprendre l’animation du gala de l’ADISQ à l’automne, mais il a quand même tourné dans le prochain film de Denys Arcand, Testament, dont la sortie est prévue en octobre prochain.

Nous souhaitons tout le bonheur possible à la petite famille.

Lisez tout à propos de l'actualité culturelle dans la plus récente édition du magazine Échos Vedettes, disponible en kiosque et sur jemagazine.ca.



À VOIR AUSSI:

s