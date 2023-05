Nick Cannon a mélangé les cartes de Fête des Mères des six mères de ses douze enfants

Nick Cannon a avoué avoir mélangé les cartes de fête des mères de ses «baby mamas», le surnom qu'il donne aux six femmes avec qui il a eu des enfants.

L'animateur américain a révélé sa gaffe dans l'épisode de lundi de son émission de radio, The Daily Cannon.

• À lire aussi: Nick Cannon ne verse pas de pension alimentaire chaque mois aux mères de ses enfants: il a un autre système

La vedette de 42 ans a expliqué avoir prévu des «messages manuscrits venant du cœur» pour chacune des mères de ses 12 enfants, mais que son plan n'avait pas fonctionné comme il l'avait imaginé.

«J'ai pensé que ce serait une très très bonne idée de montrer aux gens ce que je ressens vraiment, de l'écrire. Mais alors que j'écris un message, je mélange les cartes. Et puis, une baby mama lit la carte sur ce que je ressens pour l'autre baby mama», a expliqué Nick Cannon.

Il a raconté cette anecdote à ses co-animateurs, Courtney Bee Bledsoe, Mason Moussette et Abby De La Rosa, qui est la mère de ses jumeaux Zion et Zillion et de sa fille de six mois, Beautiful.

• À lire aussi: Déjà père de 12 enfants, Nick Cannon, croit que Dieu décidera quand il arrêtera d'avoir des enfants

«Wahou», a répondu celle-ci, ce à quoi il a rétorqué: «J'ai fait de mon mieux, c'est vrai.»

Courtney Bee Bledsoe a alors lancé: «Non, si tu étais concentré, ça ne serait pas arrivé.»

En plus d'Abby De La Rosa, la personnalité de télévision a des jumeaux avec son ex-femme Mariah Carey, trois enfants avec la mannequin Brittany Bell et un enfant chacun avec Bre Tiesi, LaNisha Cole et Alyssa Scott.

Il a également tragiquement perdu son premier enfant avec cette dernière en décembre 2021.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s