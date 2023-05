Une splendide voiture immatriculée «GRAINER» est à vendre à un prix tout aussi splendide

À la recherche d’une voiture d’occasion? Nous avons trouvé une perle rare!

Une SUPERBE Honda Civic 2007 a récemment été mise en vente sur Facebook Marketplace et c’est une automobile tout à fait unique, en dépit des milliers d’exemplaires qui ont dû être écoulés à l’époque.

«T’en verra jamais un autre de même ! C’est La Civic pour être le vrai Kevin du Québec ! », précise l’annonce publiée par une certaine May Blake.

Ce qui rend cette auto aussi singulière, c’est sans doute sa plaque d’immatriculation, qui rend hommage à un verbe entré dans le langage courant à l’été 2020: «GRAINER».

Photo Facebook Marketplace May Blake



Si vous ne connaissez pas la signification de ce mot, on vous invite à consulter les actualités concernant Kevin Parent et la vague de dénonciations du mouvement #MeToo.

La vendeuse, domiciliée dans la Capitale nationale, indique qu’il est possible de partir avec la fameuse plaque. (Toutefois, en consultant le site de la SAAQ, on comprend que la plaque personnalisée ne pourrait pas être officiellement transférée au potentiel acquéreur. L’objet physique, oui, comme un souvenir ou article de collection; mais il ne pourrait pas servir à immatriculer un véhicule.)



L’autre aspect qui fait de ce véhicule un trésor, ce sont les modifications esthétiques qu’il a subies.

Que ce soit à l’extérieur...

Photo Facebook Marketplace May Blake

Ou à l’intérieur....

Photo Facebook Marketplace May Blake

Photo Facebook Marketplace May Blake

Elle a été embellie de magnifiques illustrations tout à fait originales.

Pour acquérir cette sublime voiture, il vous faudrait débourser 3000$, ce qui est très peu dans le marché actuel des auto usagées.



Avec 210 000 kilomèetres au compteur, 4 freins neufs et un écran Apple Car Play, c’est (peut-être) une bonne affaire!

