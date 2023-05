Lily-Rose Depp répond aux critiques sur l'omniprésence de scènes de sexe dans The Idol

Lily-Rose Depp a répondu aux critiques sur The Idol.

Lors d'une conférence de presse au Festival de Cannes, après une projection de deux épisodes de la série de HBO, la vedette, qui incarne l'héroïne dans ce projet, a réagi à une critique qui l'a qualifié de «sordide de luxe» en raison de la très grande présence de scènes de sexe.

• À lire aussi: Johnny Depp a les dents sales

Dans The Idol, Lily-Rose Depp incarne l'aspirante pop star Jocelyn séduite par un chef de secte (joué par Abel «The Weeknd» Tesfaye).

«Je pense que Jocelyn est une artiste née», a déclaré la comédienne au public de Cannes à propos de son personnage, citée par People. Je pense que cela s'étend à tous les aspects de sa vie, et pas seulement à sa vie professionnelle. Je pense que la façon dont elle s'habille, par exemple, c'est parce qu'elle essaie de vous dire quelque chose tout le temps ou de dire quelque chose aux gens qu'elle côtoie ou de s'exprimer d'une certaine façon», poursuit-elle.

Le co-créateur de The Idol, Sam Levinson, a affirmé que Jocelyn était emblématique de l'impact de la pornographie sur les jeunes.

• À lire aussi: Johnny Depp a offert des diamants à Kate Moss en les sortant de sa craque de fesses

«C'est drôle, je pense que parfois des choses qui pourraient être révolutionnaires sont poussées trop loin. Je pense que nous vivons dans un monde très sexualisé, a-t-il déclaré. Nous le voyons dans la musique pop et dans la façon dont elle reflète les dessous d'Internet d'une certaine manière.»

Et de conclure: «Je pense qu'avec cette série, et en travaillant avec Lily, nous avons beaucoup discuté de qui elle est en tant que personne, de qui est Jocelyn en tant que personne, et de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle recherche, de qui elle joue».

The Wrap a qualifié The Idol de «luxe sordide» et de «50 nuances de Tesfaye» dans sa critique, mais a noté que «les fans de Sam Levinson (créateur d'Euphoria) ne seront pas déçus».

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s