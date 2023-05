Emmanuel Bilodeau est vraiment très fâché contre sa cuisinière au gaz

Le comédien Emmanuel Bilodeau pète sa coche dans une vidéo Facebook.



Propriétaire d’une cuisinière au gaz depuis vingt ans, l’acteur de 58 ans qui milite toujours très activement pour la protection de l’environnement a récemment réalisé que l’appareil électroménager peut être nuisible pour la santé de sa famille.

Et ça ne fait vraiment pas son affaire!

Une vidéo produite par la coalition Sortons le gaz! dans le cadre de la campagne «Le gaz, naturellement risqué» le montre donc s’enflammer (LOL) contre sa cuisinière, qui prendra bientôt le chemin des vidanges (ou d’une autre seconde vie, pour en récupérer les matériaux).



«Toute la journée, toute la nuit, ça émet du méthane», s’exclame de façon très expressive celui qui incarnait brillamment René Lévesque dans la télésérie René de 2006.



Il énumère ensuite quelques-uns des autres problèmes imputables aux cuisinières au gaz, tout en ne ménageant pas les gestuelles dramatiques.

Le gaz, naturellement risqué - capsule d'Emmanuel Bilodeau 😨 Emmanuel pète une méchante coche contre sa cuisinière au gaz 😨 Et il explique pourquoi c'est trop risqué de la garder. Et vous? 👉 https://sortonslegaz.com/greenpeace-formulaire-municipalites/ En savoir plus 👉 https://sortonslegaz.com/risques-pour-la-sante/ #SortonsLeGaz Publié par Greenpeace Québec sur Mardi 23 mai 2023

Bilodeau conclut sa diatribe en annonçant qu’il allait se débarrasser de son four.

«Tu coupes ça icitte, tu dévisses ça. Hop! Hep! Hep! Tu remplaces ça!», clame-t-il, en mimant le geste de lancer la cuisinière au bord de la rue.

La campagne «Le gaz, naturellement risqué» a pour but de «faire connaître les vrais impacts du gaz naturel sur notre santé et notre environnement, à promouvoir les avantages de le remplacer et à faire connaître les façons d’y arriver en informant la population ainsi que les décideuses et décideurs publics de tous les paliers».



Mais bon, heureusement, la plupart des Québécois ne possèdent pas ce type d’électroménager parce que c’est beaucoup trop cher.



Sur le site sortonslegaz.com, on peut d'ailleurs lire que la gazinière est «associée au luxe, au glamour et aux gourmets».

La bonne nouvelle, c'est que les gens qui voudront changer leur appareil en ont probablement les moyens...

