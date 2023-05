Perdro Pascal a attrapé une infection aux yeux parce que des fans voulaient recréer une célèbre scène de Game of Thrones

Pour ceux qui l'avaient peut-être oublié, l’acteur américain Pedro Pascal a joué dans la populaire série Game of Thrones. Bien que son rôle l’ait aidé à propulser sa carrière par la suite, il en garde un souvenir assez étrange et à la limite du «dégueulasse».

On connaît maintenant Pedro Pascal pour ses rôles marquants dans les séries à succès The Mandalorian (Disney+) et The Last of Us (HBO).

Quelques années auparavant, on a eu la chance de voir l’acteur originaire du Chili dans une autre grosse production d’HBO, soit Game of Thrones.

Bien que son personnage d’Oberyn Martell ne soit apparu que dans sept épisodes de la série, il est rapidement devenu un des favoris du public.

Ce qui a surtout marqué les fans, c’est le sort réservé au protagoniste incarné par Pascal.

Au terme d’une longue bataille, ce dernier se fait arracher les yeux à mains nues par son assaillant. Une scène qualifiée d'emblématique par les amateurs de la série.

Lors d'une entrevue avec le Hollywood Reporter, Pedro Pascal a admis que ce rôle lui a permis de se rapprocher des fans.

Il était tellement excité d'être enfin reconnu en public par les fans que lorsqu'il a commencé à être approché par eux, il les a littéralement laissés faire ce qu'ils voulaient.

Plusieurs personnes lui demandaient de reproduire la célèbre scène en mettant leurs doigts dans ses yeux.

C’est justement cette proximité qui lui a donné une infection.

Il dit avoir appris la leçon par la suite.

Un peu de retenue tout le monde!

