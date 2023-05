Quentin Tarantino révèle qu'il a voulu faire un film de James Bond, mais que le projet a été refusé

Quentin Tarantino a révélé les détails de son projet raté de réaliser un film de James Bond.

Le réalisateur de Kill Bill a révélé, dans une entrevue avec Deadline publiée le 25 mai, que son équipe et lui avaient contacté, au milieu des années 1990, l'équipe de l'auteur de James Bond, Ian Fleming, pour se renseigner sur la réalisation d'un film sur Casino Royale.

Tarantino avait terminé Pulp Fiction en 1994 et avait une idée précise de ce qu’il voulait faire: «Le film se serait déroulé dans les années 60 et n'aurait pas été une série de films de James Bond. Nous aurions fait passer un casting à un acteur et cela aurait été tout de suite réglé. J'ai donc pensé que nous pouvions le faire».

Mais les choses ne se passent pas comme ça à Hollywood!

En effet, la productrice de 007, Barbara Broccoli, était déjà à la recherche d'un autre réalisateur pour Casino Royale et avait conclu un contrat d'exclusivité qui lui garantissait toutes les œuvres de Ian Fleming.

Lorsqu'on lui a demandé s'il aurait pu présenter son idée à Barbara Brocoli, Tarantino a expliqué que des amis bien informés lui avaient dit que le studio ne voulait pas prendre le risque qu'il réalise un film de Bond.

«On m'a toujours donné des versions très flatteuses du genre: "Écoutez, nous aimons Quentin, mais nous faisons un certain type de films, et à moins que nous ne fassions une connerie, nous gagnons un milliard de dollars à chaque fois que nous faisons ce type de films, OK? Nous ne voulons pas qu'il le fasse. Peu importe qu'il fasse quand même du bon boulot. Il pourrait foutre en l'air notre truc à un milliard de dollars"», a déclaré le réalisateur de Jackie Brown.

Le prochain film de Quentin Tarantino, son dixième, The Movie Critic, serait son dernier long-métrage, le géant du cinéma, âgé de 60 ans, ayant annoncé se tourner vers d’autres aventures, série, théâtre ou court-métrage.

Bref, pas vraiment la retraite à 60 ans!

