L'acteur Michel Côté meurt à 72 ans

Un monument du milieu artistique québécois vient de nous quitter: Michel Côté est décédé à l’âge de 72 ans à la suite d’une longue maladie de la moelle osseuse.

• À lire aussi: Michel Côté en 5 projets marquants

C'est «avec une infinie tristesse» que la famille de Michel Côté a annoncé son décès survenu ce lundi. L'acteur était entouré de ses proches.

On apprenait en avril 2022 que le populaire artiste se soumettait à des traitements contre une maladie de la moelle osseuse. Aucun autre détail n’avait alors été donné sur la gravité de la maladie, mais le comédien annonçait son retrait de la vie publique «pour une période indéterminée» dans un communiqué.

Acteur le plus doué de sa génération et adoré du public, l’Almatois d’origine sera à jamais associé à la pièce Broue, jouée pendant 38 ans avec ses complices Marcel Gauthier et Marc Messier, ainsi qu’aux longs métrages à succès Cruising Bar, C.R.A.Z.Y., Piché, entre ciel et terre, De père en flic (1 et 2) ainsi qu’aux séries La petite vie et Omertà.

Compagnon de vie de la comédienne Véronique Le Flaguais et père du comédien Maxime Le Flaguais ainsi que de l’architecte Charles Côté, Michel Côté a brillé tant sur scène, au petit comme au grand écran.

Légende la télé et du cinéma

À la télé, en plus de La petite vie et Omertà, on a notamment pu apprécier son talent dans Poivre et sel, Montréal ville ouverte, Les Brillant et Du tac au tac. Il a aussi été dans tous les Bye Bye diffusés de 1979 à 1986.

C’est toutefois le cinéma qui l’a le plus gâté – et son public –, avec des rôles aussi variés que spectaculaires. Pensons ici aux quatre personnages déjantés qu’il a interprétés dans Cruising Bar en 1989 et dans la suite de 2008, à son rôle de policier dans De père en flic en 2009 et dans la suite de 2017, ainsi qu’aux longs métrages Le crime d’Ovide Plouffe, Dans le ventre du dragon, Le vent du Wyoming, Liste noire, Sur le seuil, Le dernier tunnel et Ma fille, mon ange.

Acteur chouchou du public, Michel Côté a ramené à la maison plusieurs prix Gémeaux, Génie et Jutra au cours de sa longue et prolifique carrière.