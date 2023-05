Michel Côté en 5 projets marquants

Une légende de la télé, du cinéma et du théâtre s'est éteinte. Michel Côté est mort à l’âge de 72 ans à la suite d’une longue maladie de la moelle osseuse. Retour sur sa longue carrière en 5 projets.

C.R.A.Z.Y

Le réalisateur Jean-Marc Vallée qui l’avait dirigé dans Liste noire lui offre un rôle en or dans ce film, celui de Gervais Beaulieu, un père de cinq fils qui sera torturé par l’homosexualité du cadet, Zachary (Marc-André Grondin), dans le Québec des années 1970. Le long métrage sorti en 2005 a remporté de nombreux prix Jutra (aujourd’hui Gala Québec Cinéma), dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario (Jean-Marc Vallée) ainsi que du meilleur acteur de soutien (Michel Côté) en mars 2006. On l’a même sorti pour la toute première fois aux États-Unis en 2022, 17 ans après son lancement et quelques mois après le décès soudain de Jean-Marc Vallée, survenu le 25 décembre 2021.

TVA Films

Omertà

Dans la série policière écrite par Luc Dionne, Michel Côté campe l’enquêteur Pierre Gauthier, qui, au sein de l’escouade de lutte au crime organisé, a maille à partir avec la mafia italienne, dont le grand patron est Giuseppe Scarfo (Dino Tavarone). Les trois saisons diffusées sur ICI Télé dans les années 1990 débouchent sur un film, en 2012, qui a toutefois connu moins de succès. L’excellente musique jazz de Michel Cusson résonne encore dans nos oreilles.

PHOTO COURTOISIE/Radio-Canada

Cruising bar

C’est la consécration en 1989 pour Michel Côté quand sort Cruising bar, film de Robert Ménard dans lequel il joue quatre personnages complètement déjantés qui sortent le samedi soir pour conquérir des dames. Il y a Serge, un gars timide et maladroit, Patrice, un accessoiriste cocaïnomane, Jean-Jacques, un snobinard riche, et Gérard, un homme marié qui enchaîne les conquêtes. Il y a eu une suite, en 2008.

Photo courtoise, TVA

Broue

Avec ses acolytes Marcel Gauthier et Marc Messier, Michel Côté a joué 3322 fois – un record québécois! – la pièce Broue, de 1979 à 2017, parcourant la Belle Province des dizaines de fois. On doit cette comédie se déroulant dans une taverne aux auteurs Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Francine Ruel et Louis Saia. Un nouveau trio formé par Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin ont repris le flambeau en 2019 et l’aventure se poursuit.

Joël Lemay / Agence QMI

Piché, entre ciel et terre

Michel Côté joue le commandant Robert Piché dans ce film de Sylvain Archambault, d’après un scénario de Chantal Cadieux et Ian Lauzon. Véritable succès aux guichets, Piché, entre ciel et terre relate le parcours tumultueux de Robert Piché, incluant un séjour en prison, mais surtout l’exploit qu’il a accompli en sauvant la vie de 306 personnes en posant aux Açores le vol Air Transat 236, le 24 août 2001, après un manque de kérosène au-dessus de l’Atlantique.