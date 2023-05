Céline Dion et René-Charles Angélil seraient en froid

Selon ce que rapporte le site Closer, Céline Dion et son fils, René-Charles Angélil seraient en conflit, au point où le jeune homme aurait coupé les ponts avec sa mère.

Dans un article publié récemment, le média français explique que selon leurs informations, la relation entre Céline et René-Charles se serait effritée au cours des derniers temps, et que le duo entretiendrait depuis «des rapports difficiles». La cause de cette tension? Il semblerait que ce soit sa relation avec sa nouvelle copine, Angélique Weckenmann.



Ayant récemment emménagé avec elle, toujours selon les informations recueillies par Closer, René-Charles serait négativement influencé par sa nouvelle douce, selon sa célèbre maman, qui n'apprécierait pas qu'il passe ses journées à ne rien faire. La désapprobation de l'interprète de My Heart Will Go On et le désir d'indépendance de son fiston ne feraient pas bon ménage, tellement que ce dernier aurait décidé de couper les ponts.



Le site rapporte également que l'aîné de la diva de Charlemagne aurait des problèmes de jeux d'argent en ligne.

Rappelons qu'en plus de ces problèmes personnels, la vie professionnelle de Céline Dion en prend aussi un coup par les temps qui courent. En effet, après le flop du film Love Again, dans lequel elle joue son propre rôle, elle a récemment annulé tous ses concerts jusqu'en 2024 en raison du syndrome de la personne raide, duquel elle est atteinte.



Sa situation étant déjà assez difficile ainsi, on souhaite à la récipiendaire de sept Grammy d'éventuellement recoller les morceaux avec son garçon.

